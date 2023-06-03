​«Милан» готов предложить Гюндогану самую щедрую зарплату в клубе, за исключением Леау

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» рассматривает вариант с приглашением немецкого полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, известного своей техничной и умной игрой. В «Милане» высоко ценят Гюндогана и готовы предложить ему щедрую зарплату - вплоть до пяти миллионов евро ежегодно, уточняет pianetamilan.it.

Напомним, что ранее Гюндоган выступал за немецкую «Боруссию», с которой выходил в финал Лиги чемпионов десять лет тому назад. Сейчас у него есть шанс сделать то, что не удалось тогда - но уже с «Манчестер Сити», в финале самого престижного турнира футбольной Европы против миланского «Интера».