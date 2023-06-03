Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Милан» готов предложить Гюндогану самую щедрую зарплату в клубе, за исключением Леау

03 Июня 2023 • 21:19 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» рассматривает вариант с приглашением немецкого полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, известного своей техничной и умной игрой. В «Милане» высоко ценят Гюндогана и готовы предложить ему щедрую зарплату - вплоть до пяти миллионов евро ежегодно, уточняет pianetamilan.it.

Напомним, что ранее Гюндоган выступал за немецкую «Боруссию», с которой выходил в финал Лиги чемпионов десять лет тому назад. Сейчас у него есть шанс сделать то, что не удалось тогда - но уже с «Манчестер Сити», в финале самого престижного турнира футбольной Европы против миланского «Интера». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
21:19 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» готов предложить Гюндогану самую щедрую зарплату в клубе, за исключением Леау
20:57 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» забил 150-й гол в текущем сезоне
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» оформил золотой дубль и может замахнуться на требл
17:59 · Англия. Премьер-лига
Льорис анонсировал уход из «Тоттенхэма»
17:19 · Англия. Кубок Англии
Гюндоган установил рекорд, забив на 13-й секунде в финале Кубка Англии
16:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Арсенала»
16:53 · Англия. Кубок Англии
Рэшфорд: «Тен Хаг сделал «Манчестер Юнайтед» таким, каким он должен быть» 1
16:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Было невероятно трудно определиться с составом на финал»
16:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 5
16:26 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпулю» нужен новый правый защитник, Трент должен играть в полузащите»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Кошта покинет «Порту», на вратаря претендуют три клуба АПЛ
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует завершить подписание Маунта до конца месяца 2
14:45 · Англия. Премьер-лига
У Гюндогана появился вариант в Серии А – начались переговоры слухи
14:33 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может оказаться в «Реале»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти ответил на вопрос об интересе «Реала» к Кейну
Все новости
Рекомендуем