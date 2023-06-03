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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» оформил золотой дубль и может замахнуться на требл

03 Июня 2023 • 19:13 Комментировать

В субботу вечером «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы оформила золотой дубль – ранее «горожане» стали чемпионами Премьер-лиги.

Золотой дубль «Манчестер Сити» оформил второй раз в своей истории – первый был в 2019 году. Теперь подопечные Гвардиолы могут замахнуться на фантастическое достижение в виде требла. Для этого «горожанам» нужно выиграть финал Лиги чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в Стамбуле. Игра пройдёт в следующую субботу, 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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