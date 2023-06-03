Льорис анонсировал уход из «Тоттенхэма»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис анонсировал свой уход из лондонского клуба. Вероятно, француз может уйти уже в летнее трансферное окно.

«Это конец эпохи. У меня есть желание попробовать что-то новое. Я внимательно изучу все свои варианты. Но я не забыл, что мой контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на год», - слова Льориса приводит в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Nice-Matin.

36-летний Уго Льорис выступает за «Тоттенхэм» с конца лета 2012 года. Француз провёл за «шпор» 447 матчей, в которых пропустил 508 голов.

Напомним, что после чемпионата мира – 2022 Льорис объявил об уходе из сборной Франции.