«ПСЖ» нацелился на защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Габриэль дос Сантос оказался в сфере интересов «ПСЖ». Как сообщает портал Goal, гранд Лиги 1 хотел бы заполучить 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. При этом отмечается, что сам Габриэль желает продолжить выступления в Премьер-лиге Англии.

За «Арсенал» Габриэль выступает с сентября 2020 года после трансфера из «Лилля». С тех пор в различных соревнованиях бразилец провёл за «канониров» 118 матчей. В них защитник записал на свой счёт 11 голов и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Габриэля дос Сантоса в 50 миллионов евро.