Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся туманным. В гонке за игроком «Манчестер Сити», чей контракт истекает через считанные недели, участвуют не только «Барселона» и «Арсенал». Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, предварительные переговоры по подписанию Гюндогана начал «Милан».

Источник называет вариант с переездом Гюндогана на «Сан-Сиро» наиболее вероятным, хотя ранее 32-летнего немца активно связывали с «Барселоной».

Отмечается, что Гюндоган примет решение по своему будущему после финального матча Лиги чемпионов, который пройдёт 10 июня.

Хави убедил Гюндогана – немец перейдёт в «Барселону»