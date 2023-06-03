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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Собослаи сделал неожиданный выбор, отказав «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу»

03 Июня 2023 • 13:52 Комментировать

Полузащитник сборной Венгрии и немецкого «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, 22-летний хавбек намерен переехать в Английскую премьер-лигу. Футболист собирается пополнить ряды «Ньюкасла», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».

Трансфер Доминика обойдется «сорокам» примерно в 40 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Собослаи провел 31 встречу, записав на свой счет шесть забитых мячей и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл РБ Лейпциг Доминик Собослаи трансферы футбола - лето 2023
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