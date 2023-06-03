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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Челси» может уехать в Саудовскую Аравию

03 Июня 2023 • 13:29 Комментировать

Опорный полузащитник Н’Голо Канте, у которого истекает срок действия трудового договора с лондонским «Челси», может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает Goal.com, в услугах 32-летнего хавбека заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Название потенциального покупателя пока не разглашается.

Если Канте так и не договорится с «пенсионерами» о новом контракте, то с большой долей вероятности примет предложение саудитов.

Француз выступает за «Челси» с июля 2016 года. В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Канте провел всего семь матчей, сделал результативную передачу и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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