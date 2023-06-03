Звезда «Челси» может уехать в Саудовскую Аравию

Опорный полузащитник Н’Голо Канте, у которого истекает срок действия трудового договора с лондонским «Челси», может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает Goal.com, в услугах 32-летнего хавбека заинтересован один из представителей чемпионата Саудовской Аравии. Название потенциального покупателя пока не разглашается.

Если Канте так и не договорится с «пенсионерами» о новом контракте, то с большой долей вероятности примет предложение саудитов.

Француз выступает за «Челси» с июля 2016 года. В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Канте провел всего семь матчей, сделал результативную передачу и получил желтую карточку.