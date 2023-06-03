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Каземиро: «Не удивлюсь уходу Винисиуса из «Реала»

03 Июня 2023 • 13:22 Комментировать

Полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался в поддержку соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал».

«Я огорчен, что расисты все еще существуют. Ла Лига должна принять меры, ведь Винисиус страдает от этого не первый раз. Я рад, что он выступает за «Реал», но меня не удивит его уход», - передает слова хавбека TNT Sports.

Винисиус столкнулся с проявлениями расизма в свою сторону во время гостевого поединка против «Валенсии».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний нападающий сыграл 32 матча, отметившись десятью голами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Винисиус Жуниор
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