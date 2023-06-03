Симеоне выбрал лучшего между Мбаппе, Холанном и Винисиусом

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провел сравнение между молодыми звездами футбола – Винисиусом Жуниором, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Аргентинский специалист в этом сравнении отдал предпочтение французскому нападающему.

«В будущем вижу Жуниора с «Золотым мячом». Но между Винисиусом и Мбаппе я отдаю предпочтение Килиану.

Холанн или Мбаппе? Здесь я тоже выберу француза», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Мбаппе сейчас является футболистом «ПСЖ», Винисиус защищает цвета мадридского «Реала», а Холанн играет за «Манчестер Сити».