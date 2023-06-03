«Бавария» интересуется полузащитником «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака попал в сферу интересов еще одного немецкого клуба. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Флориан Плеттенберг, подписать 30-летнего хавбека может мюнхенская «Бавария».

Чемпион Германии намерен побороться за швейцарца с леверкузенским «Байером», ранее заявившим об интересе к Граниту.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги Джака сыграл 37 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и семь голевых передач.

Контракт полузащитника рассчитан до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.