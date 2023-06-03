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Абрахам может продолжить карьеру в Ливерпуле

03 Июня 2023 • 11:35 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Челси», а ныне игрок «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться на Туманный Альбион, об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». Мерсисайдский клуб готов выложить за трансфер Абрахама 31 миллион евро. Как отреагировала на это предложение «Рома», пока неизвестно.

Тэмми выступает за римский коллектив с августа 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2026 года.

В этом сезоне чемпионата Италии Абрахам сыграл 37 матчей, забил восемь голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эвертон Тэмми Абрахам трансферы футбола - лето 2023
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