Абрахам может продолжить карьеру в Ливерпуле

Бывший нападающий лондонского «Челси», а ныне игрок «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться на Туманный Альбион, об этом сообщают журналисты таблоида The Sun.

По сведениям источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». Мерсисайдский клуб готов выложить за трансфер Абрахама 31 миллион евро. Как отреагировала на это предложение «Рома», пока неизвестно.

Тэмми выступает за римский коллектив с августа 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2026 года.

В этом сезоне чемпионата Италии Абрахам сыграл 37 матчей, забил восемь голов и сделал три ассиста.