Эдегор принял решение по будущему в «Арсенале»

Один из лидеров лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор проведет переговоры с руководством клуба относительно пролонгации трудового соглашения.

Как отмечает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, обе стороны заинтересованы в подписании нового контракта. В ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Срок действующего соглашения между 24-летним хавбеком и «канонирами» рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне АПЛ скандинав провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и семь голевых передач. Трансферная стоимость Мартина составляет 80 миллионов евро.

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