«Ливерпуль» на следующей неделе объявит о громком трансфере

Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер близок к переходу из «Брайтона» в «Ливерпуль», об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, агент 24-летнего чемпиона мира согласовывает с руководством мерсисайдцев последние детали контракта. Сделка должна быть официально закрыта на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 Макаллистер принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник выиграл чемпионат мира, который прошел в Катаре в конце прошлого года.