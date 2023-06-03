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«Ливерпуль» на следующей неделе объявит о громком трансфере

03 Июня 2023 • 10:42 Комментировать

Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер близок к переходу из «Брайтона» в «Ливерпуль», об этом сообщил в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, агент 24-летнего чемпиона мира согласовывает с руководством мерсисайдцев последние детали контракта. Сделка должна быть официально закрыта на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 Макаллистер принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник выиграл чемпионат мира, который прошел в Катаре в конце прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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