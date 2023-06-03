Испанский форвард Адама Траоре покинул «Вулверхэмптон», об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. 27-летний футболист ушел в статусе свободного агента. За «волков» он выступал с августа 2018 года.

В минувшем сезоне Траоре принял участие в 34 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе к Адаме из чемпионатов Саудовской Аравии, Испании и Италии.

По итогам завершившегося сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице.