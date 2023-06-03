Каземиро сравнил Ла Лигу и АПЛ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Каземиро, который сейчас выступает в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», сравнил Ла Лигу и Премьер-лигу.

«В АПЛ все иначе, игра более открытая. Приходится чаще переходить из защиты в нападение и наоборот. В Ла Лиге гораздо чаще используют тики-таку. Но главное для футболиста – это умение адаптироваться и делать это как можно быстрее», - передает слова бразильского хавбека Telegraph.

Напомним, что Каземиро перебрался в «МЮ» из мадридского «Реала» летом прошлого года. В Премьер-лиге бразильский полузащитник сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.