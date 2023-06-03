Украинский тренер: «Мудрик может быть в топ-10 лучших игроков мира через год»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о полузащитнике лондонского «Челси» Михаиле Мудрике, которого серьезно критикуют за провальный сезон.

«Мудрик мало играет. Может, через год он будет в десятке лучших игроков Европы или мира. У него для этого есть потенциал. Но пока он мало играет за свой клуб», - передает слова Кварцяного «Брутальный футбол».

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. С ним был подписан контракт до середины 2031 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Михаил провел 15 поединков и отметился двумя голевыми передачами.