Мудрик высказался о своём провале в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался о провальном периоде своей карьеры.

«Я ценю всех, кто меня поддерживает. Всегда буду ценить людей, которые не отвернулись от меня в непростое время. Когда наступят светлые времена, я вам первым скажу «спасибо». С божьей помощью у меня все получится. Не переживаю из-за своих неудач. Я никогда не сдаюсь. Рано или поздно все наладится», - гласит сообщение Михаила в социальных сетях.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии Мудрик провел 15 поединков, в которых отметился двумя результативными действиями. Его трансфер обошелся «Челси» в 70 миллионов евро.