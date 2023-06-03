Холанн назвал лучшего тренера в мире

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола – лучший тренер в мире. Он очень внимателен ко всем мелочам, Пеп видит то, чего не замечают остальные. Я стан намного сильнее благодаря ему, а также моим одноклубникам. Мне еще есть куда расти. Впереди у меня долгая карьера», - передает слова норвежского бомбардира BBC Sport.

В сезоне-2022/2023 Эрлинг провел 51 поединок за команду из Манчестера, отметившись 52 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Сегодня, 3 июня, «Манчестер Сити» сыграет с «МЮ» в финале Кубка Англии.