Кейн выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн является трансферной целью европейских грандов. Как стало известно Relevo, главными претендентами на 29-летнего нападающего считаются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, Кейн определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Англичанин предпочитает перейти в «королевский» клуб, нежели в манкунианский.

«Реал» рассматривает Гарри в качестве замены французу Кариму Бензема. Трансфер Кейна может обойтись мадридцам где-то в 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги форвард сыграл 38 матчей, отметившись 30 забитыми мячами и тремя ассистами.

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