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«Челси» готов продать Хаверца в «Реал» при одном условии

03 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Лондонский «Челси» отреагировал на интерес мадридского «Реала» к нападающему команды Каю Хаверцу. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, боссы английского клуба готовы продать 23-летнего исполнителя в летнее трансферное окно, если испанская сторона сделает выгодное предложение.

Мадридский гранд заинтересован в Хаверце из-за его универсальности. Немец может сыграть в атаке сразу на нескольких позициях.

В сезоне-2022/2023 Кай поучаствовал в 47 поединках за «пенсионеров» во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до 2025 года, а трансферный ценник составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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