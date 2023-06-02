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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» может уволить Мойеса после еврокубкового финала

02 Июня 2023 • 19:41 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
07.06 22:00

«Вест Хэм» рассматривает вариант со сменой главного тренера в межсезонье. Дэвид Мойес может быть отправлен в отставку, поскольку вера в шотландца ослабевает.

Как сообщает The Guardian, судьба Мойеса в «Вест Хэме» может зависеть от результата финального матча Лиги конференций. В нём «молотобойцы» сыграют против «Фиорентины». Поражение не будет означать, что Мойеса точно уволят, но оно может изменить оценку работы шотландца в сезоне. Стоит сказать, что в Премьер-лиге «Вест Хэм» занял лишь 14-е место.

Отметается, что «Вест Хэм» уже просматривает потенциальных кандидатов.

Финал Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» пройдёт 7 июня. Английский клуб может выиграть трофей впервые с 1980 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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