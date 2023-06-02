«Вест Хэм» может уволить Мойеса после еврокубкового финала

«Вест Хэм» рассматривает вариант со сменой главного тренера в межсезонье. Дэвид Мойес может быть отправлен в отставку, поскольку вера в шотландца ослабевает.

Как сообщает The Guardian, судьба Мойеса в «Вест Хэме» может зависеть от результата финального матча Лиги конференций. В нём «молотобойцы» сыграют против «Фиорентины». Поражение не будет означать, что Мойеса точно уволят, но оно может изменить оценку работы шотландца в сезоне. Стоит сказать, что в Премьер-лиге «Вест Хэм» занял лишь 14-е место.

Отметается, что «Вест Хэм» уже просматривает потенциальных кандидатов.

Финал Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» пройдёт 7 июня. Английский клуб может выиграть трофей впервые с 1980 года.