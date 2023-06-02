В испанских СМИ обсуждается встреча с участием президента, директора и тренера «Реала» - Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса и Карло Анчелотти. Сообщалось, что в ходе мероприятия было согласовано стремление клуба к осуществлению трансфера Килиана Мбаппе через год.

А вот кандидатура Эрлинга Холанна на встрече не обсуждалась. В «Реале» считают почти невозможным трансфер норвежца из «Манчестер Сити» в ближайшие годы. Кроме того, предпочтительным вариантом для «сливочных» является именно Мбаппе, пишет Relevo.

Последний матч сезона «Реал» проведёт 4 июня – против «Атлетика» на своём поле.

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