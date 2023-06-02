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Хави убедил Гюндогана – немец перейдёт в «Барселону»

02 Июня 2023 • 17:42 Комментировать

Полузащитник Илкай Гюндоган в летнее трансферное окно сменит «Манчестер Сити» на «Барселону». Как сообщает испанский Sport, 32-летний футболист ещё ничего не подписал, но договорённость уже достигнута.

Для Гюндогана оказалось важно то, что «Барселона» предложила ему контракт на три года. Месячный оклад футболиста снизится, но зато он получит долгосрочный договор.

Отмечается, что важную роль в трансфере сыграл Хави. Тренер «Барселоны» поговорил с Гюндоганом, рассказал о проекте и убедил его дать согласие на переезд на «Камп Ноу».

Ожидается, что о переходе Гюндогана в «Барселону» будет объявлено после финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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