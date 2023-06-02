«Манчестер Сити» придумал, как повысить шансы на переход Гвардиола

Слухи продолжают связывать «Манчестер Сити» с защитником Йошко Гвардиолом из «РБ Лейпцига». Как сообщает FootballTransfers, в настоящий момент «горожане» готовят предложение по трансферу 21-летнего хорвата.

Также «Манчестер Сити» работает над трансфером из «Челси» Матео Ковачича. В английском клубе считают, что при подписании Ковачича привлечь Гвардиола будет проще, ведь рядом с соотечественником ему будет комфортнее. Интерес к Йошко, как известно, проявляют многие европейские гранды.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Йошко Гвардиола в 75 миллионов евро.