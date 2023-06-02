Лингард не оправдал ожиданий и уходит из «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» официально объявил об уходе из команды нескольких футболистов. В их числе оказался атакующий полузащитник Джесси Лингард, которого все хорошо помнят по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Лингард подписал контракт с «Ноттингем Форест» прошлым летом. Футболисту обеспечили хорошую зарплату, но он не оправдал ожиданий. В 20 официальных матчах за «лесников» Джесси забил два гола и отдал два голевых паса. Все эти четыре результативных действия пришлись на матчи Кубка английской лиги.

30-летний Джесси Лингард стал свободным агентом и теперь будет искать себе новый клуб.

Лингард хочет стать актёром