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Анчелотти попросил Переса купить звёздного форварда в «Реал»

02 Июня 2023 • 16:42 Комментировать

Карим Бензема может остаться в «Реале» ещё на один сезон, однако мадридцы могут подписать нового центрфорварда уже ближайшим летом. Как сообщает Marca, во время встречи с президентом клуба Флорентино Пересом главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти попросил о трансфере нападающего, независимо от ситуации Бензема.

По данным источника, приоритетным кандидатом для Анчелотти является Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Председателю «шпор» Даниэлю Леви будет непросто удержать звёздного форварда, учитывая непопадание команды в еврокубки.

Будущее Кейна: Супербомбардир отказался от трансфера в один из грандов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Карло Анчелотти Карим Бензема Флорентино Перес Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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