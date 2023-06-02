Анчелотти попросил Переса купить звёздного форварда в «Реал»

Карим Бензема может остаться в «Реале» ещё на один сезон, однако мадридцы могут подписать нового центрфорварда уже ближайшим летом. Как сообщает Marca, во время встречи с президентом клуба Флорентино Пересом главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти попросил о трансфере нападающего, независимо от ситуации Бензема.

По данным источника, приоритетным кандидатом для Анчелотти является Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Председателю «шпор» Даниэлю Леви будет непросто удержать звёздного форварда, учитывая непопадание команды в еврокубки.

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