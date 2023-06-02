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Холанн: С моим ростом и волосами трудно скрыться от людей

02 Июня 2023 • 15:42 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий по поводу своей популярности.

«Это означает, что я делаю что-то правильно. Конечно, моя жизнь изменилась – я больше не могу спокойно делать некоторые вещи. Но я не могу жаловаться. Стараюсь наслаждаться каждым моментом.

Мой рост составляет 196 сантиметров, у меня длинные светлые волосы. Поэтому люди всегда меня замечают. Такова моя жизнь, что я могу поделать? Я просто должен расслабляться и наслаждаться своей жизнью», - сказал Холанн BBC.

В 51 матче за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 52 гола и отдал девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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