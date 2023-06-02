Холанн высказался о возможном завоевании требла

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о возможности завоевать требл. «Горожане» уже выиграли чемпионат Англии, впереди у них финалы Кубка Англии (против «Манчестер Юнайтед») и Лиги чемпионов (против «Интера»).

«Требл? Это была бы нереальная история. Конечно, меня купили для победы в Лиге чемпионов, этого не нужно скрывать. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы это произошло.

Нам будет непросто – впереди два финала против двух хороших команд. Они сделают всё, чтобы разрушить это [наши мечты о требле]. Они будут мотивированы и готовы, поэтому нам нужно будет играть на пределе возможностей», - сказал Холанн, чьи слова приводит BBC.

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