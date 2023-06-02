Моуринью выбрал топ-форварда для «Ромы»

«Рома» строит планы на летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Рахман Осман, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет, чтобы клуб подписал нападающего Ромелу Лукаку.

Отмечается, что «Интер» не горит желанием сохранять Лукаку в своих рядах, но при этом футболист хочет продолжать играть в Италии. Как известно, права на 30-летнего фактурного форварда принадлежат «Челси».

В сезоне 2022/2023 Лукаку провёл 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

Стоит сказать, что слухи связывают рулевого «Ромы» Жозе Моуринью с переходом в «ПСЖ».