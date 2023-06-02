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Месси, Холанн или Мбаппе: назван лучший футболист сезона

02 Июня 2023 • 12:29 Комментировать

Портал Goal.com составил рейтинг лучших игроков сезона-2022/2023. Первое место в нем занял центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Вторым стал одноклубник норвежца – бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне. Тройку лучших замкнул нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

В топ-10 также попали: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Рональд Араухо («Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси («ПСЖ») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

В минувшем сезоне АПЛ Холанн провел 35 поединков, в которых забил 36 мячей и сделал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн
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