Месси, Холанн или Мбаппе: назван лучший футболист сезона

Портал Goal.com составил рейтинг лучших игроков сезона-2022/2023. Первое место в нем занял центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Вторым стал одноклубник норвежца – бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне. Тройку лучших замкнул нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

В топ-10 также попали: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Рональд Араухо («Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лионель Месси («ПСЖ») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

В минувшем сезоне АПЛ Холанн провел 35 поединков, в которых забил 36 мячей и сделал восемь ассистов.