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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Постекоглу

02 Июня 2023 • 12:20 Комментировать

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу, ныне занимающий пост главного тренера шотландского «Селтика», может переехать в Англию. Интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» вступили в переговоры с Постекоглу на предмет возможного сотрудничества. Англелос считается приоритетным вариантом для лондонского коллектива.

Также в сфере интересов «Тоттенхэма» находится экс-наставник сборной Испании Луис Энрике.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги «шпоры» финишировали на восьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу
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