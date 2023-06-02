«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Постекоглу

Австралийский специалист Ангелос Постекоглу, ныне занимающий пост главного тренера шотландского «Селтика», может переехать в Англию. Интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» вступили в переговоры с Постекоглу на предмет возможного сотрудничества. Англелос считается приоритетным вариантом для лондонского коллектива.

Также в сфере интересов «Тоттенхэма» находится экс-наставник сборной Испании Луис Энрике.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги «шпоры» финишировали на восьмом месте.