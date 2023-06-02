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«Ньюкасл» предложил новый контракт Гимараэсу

02 Июня 2023 • 10:46 Комментировать

«Ньюкасл» хочет продлить трудовое соглашение с бразильским полузащитником Бруно Гимараэсом.

Согласно информации Sky Sports, «сороки» предложили игроку новый контракт с заработной платой в размере 200 тысяч фунтов в неделю. Таким образом клуб хочет предотвратить уход своего лидера в другую команду.

Ранее в британской прессе сообщалось, что в подписании Гимараэса заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы заплатить за него 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Бруно провел 32 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бруно Гимараэс
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