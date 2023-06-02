Англия определилась с участниками Лиги чемпионов на будущий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этих командах.

Известны все четыре участника Лиги чемпионов – 2023/24 от Англии. Даже если «Манчестер Сити» выиграет финал текущего розыгрыша турнира, это никак не повлияет на представительство. Пятая команда Премьер-лиги «Ливерпуль» ни при каких обстоятельствах в главном еврокубке в будущем турнире не выступит. При этом следующий розыгрыш Лиги чемпионов для английских клубов будет особенным, ведь решающий матч пройдёт на лондонском «Уэмбли».

Интересно, что по сравнению с нынешним сезоном Англия обновит 75% представителей Лиги чемпионов. Лишь «Манчестер Сити» сумел сохранить своё место в главном еврокубке. «Горожане» вновь выиграли Премьер-лигу и пробились в Лигу чемпионов. При этом в следующем розыгрыше подопечные Хосепа Гвардиолы могут выступить в качестве действующего победителя турнира, если обыграют миланский «Интер» в финале текущего розыгрыша.

В Лигу чемпионов после долгого отсутствия возвращается «Арсенал». В последний раз «канониры» пробивались в главный еврокубок по итогам сезона-2015/16! И вот спустя семь лет «канониры» вновь услышат столь любимый болельщиками гимн Лиги чемпионов. Интересно, что история «Арсенала» в Лиге чемпионов отмеряется именно подобными отрезками. Сейчас было 7 лет без турнира, до этого на протяжении 7 сезонов подряд «канониры» неизменно вылетали на стадии 1/8 финала. В двух последних на сию пору матчах Лиги чемпионов «Арсенал» и вовсе проиграл «Баварии» с одинаковым счётом 1:5. Теперь болельщики «канониров» надеются на совсем другие результаты. При жеребьёвке «Арсенал» попадёт во вторую корзину, что даёт основания надеяться на выход в плей-офф.

Третье место в Премьер-лиге занял «Манчестер Юнайтед», который спустя год вернулся в Лигу чемпионов. В последний раз «МЮ» выступал в главном еврокубке в сезоне-2021/22. Тогда «красные дьяволы» сумели выйти из группы, но уже в 1/8 финала уступили «Атлетико». Подопечные Эрика тен Хага также при жеребьёвке окажутся во второй корзине.

Из всех английских представителей самая длинная пауза была у «Ньюкасла». В последний раз «сороки» выступали в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03. Это тот самый розыгрыш, когда в финальном матче Андрей Шевченко точным ударом завершил серию пенальти с «Ювентусом» и принёс «россонери» победу. Лучшими бомбардирами того розыгрыша были Рууд ван Нистелрой, Филиппо Индзаги, Рой Макай, Эрнан Креспо и Рауль. Все они уже давно тренеры. Как говорится, почувствуйте себя старыми. Тогда «Ньюкаслу» удалось преодолеть первый групповой этап, но на втором оказался позади «Барселоны» и «Интера», так что пробиться в четвертьфинал не получилось. Кстати, лучшим бомбардиром «сорок» в том розыгрыше был Алан Ширер.

С тех пор «сороки» успели вылететь в Чемпионшип и вернуться в элиту. И вот теперь вновь на «Сент-Джеймс Парк» будет играть Лига чемпионов. «Ньюкасл» вполне рискует оказаться в «группе смерти». Учитывая долгое отсутствие в еврокубках, «сороки», скорее всего, окажутся в четвёртой корзине. Есть расклады, при которых «Ньюкасл» может оказаться в третьей, но они выглядят довольно фантастичными.

Роман Андреев