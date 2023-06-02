Кулибали отказывается покидать «Челси» из-за зарплаты

Центральный защитник Калиду Кулибали больше не входит в планы лондонского «Челси». Как информирует Evening Standard, руководство «пенсионеров» решило продать сенегальского футболиста в летнее трансферное окно.

Сам же Кулибали не хочет покидать английский топ-клуб из-за выгодного контракта. На «Стэмфорд Бридж» африканец зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю. В лондонский клуб Калиду перебрался летом прошлого года из «Наполи», заключив долгосрочный контракт.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Кулибали провел 23 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.