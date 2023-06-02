Два клуба АПЛ хотят купить защитника «Арсенала»

Фланговый защитник Киран Тирни, который выступает за лондонский «Арсенал», может перебраться в другой английский клуб, об этом рапортует The Times.

Согласно информации журналистов, в услугах 25-летнего шотландского футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о бирмингемской «Астон Вилле» и «Ньюкасле». Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Киран провел 36 поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Срок контракта защитника с «Арсеналом» истекает летом 2026 года.