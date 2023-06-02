«Сент-Этьен» выкупил Нкунку

Защитник «Эвертона» Нильс Нкунку, выступающий сейчас на правах аренды за «Сент-Этьен», продолжит защищать цвета французского клуба на постоянной основе.

О выкупе 22-летнего футболиста «Сент-Этьен» сообщил на своём официальном сайте. Контракт клуба с Нкунку рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «Сент-Этьен» 19 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 3 миллиона евро.

После 37 туров нынешнего розыгрыша Лиги 2 «Сент-Этьен» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой ближайший матч команда Нкунку проведёт сегодня, 2 июня, против «Валансьена».