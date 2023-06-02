Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Сент-Этьен» выкупил Нкунку

02 Июня 2023 • 09:37 Комментировать
Сент-Этьен
...
Валансьен
1 1.65 X 4.30 2 4.60
Через 11 ч. 7 мин.

Защитник «Эвертона» Нильс Нкунку, выступающий сейчас на правах аренды за «Сент-Этьен», продолжит защищать цвета французского клуба на постоянной основе.

О выкупе 22-летнего футболиста «Сент-Этьен» сообщил на своём официальном сайте. Контракт клуба с Нкунку рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «Сент-Этьен» 19 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 3 миллиона евро.  

После 37 туров нынешнего розыгрыша Лиги 2 «Сент-Этьен» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой ближайший матч команда Нкунку проведёт сегодня, 2 июня, против «Валансьена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сент-Этьен нильс нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНТ-ЭТЬЕН ВАЛАНСЬЕН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
10:12 · Англия. Премьер-лига
Кулибали отказывается покидать «Челси» из-за зарплаты
10:02 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить защитника «Арсенала»
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Сент-Этьен» выкупил Нкунку
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» или «Бавария»: назван фаворит на Райса
09:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может продать Салиба
08:41 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал два клуба, которые могут отнять чемпионство у «Манчестер Сити»
08:01 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ произошло историческое событие
07:49 · Англия. Премьер-лига
Эллардайс решил покинуть «Лидс»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на звёздного форварда Серии А
06:26 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин рассказал, чего не может простить Фергюсону
05:54 · Англия. Премьер-лига
«Без напряга» - Гвардиолу заметили на концерте Элтона Джона 2
04:37 · Англия. Премьер-лига
Партнёр по «Вест Хэму» вылил ушат холодной воды на Скамакку
03:15 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио: «Я бы забил более 30 голов за сезон в «Манчестер Сити»
03:09 · Англия. Премьер-лига
Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити»
02:14 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Фелиш был бы важным игроком в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем