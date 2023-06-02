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«Арсенал» или «Бавария»: назван фаворит на Райса

02 Июня 2023 • 09:26 Комментировать

Лондонский «Арсенал» является фаворитом на трансфер полузащитника сборной Англии и «Вест Хэма» Деклана Райса. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

«Канониры» опережают в споре за футболиста мюнхенскую «Баварию», которая готова заплатить за него 100 миллионов евро. Деклан хочет остаться в Англии, а потому шансы «Арсенала» подписать Райса намного предпочтительнее, чем у мюнхенцев.

24-летний полузащитник играет за «молотобойцев» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В этом сезоне Райс провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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