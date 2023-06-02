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«Арсенал» может продать Салиба

02 Июня 2023 • 09:03 Комментировать

Французский защитник Вильям Салиба может покинуть лондонский «Арсенал» грядущим летом. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Марк Ирвин, стороны до сих пор не согласовали новый контракт из-за завышенных требований футболиста по зарплате.

«Канониры» предложили игроку трехкратное повышение оклада, однако это не устроило Вильяма. Если стороны не смогут найти компромисс, то лондонцы могут выставить защитника на трансфер.

Срок действующего контракта Салиба с «Арсеналом» рассчитан до середины 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии Вильям провел 27 поединков, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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