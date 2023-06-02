Агуэро назвал два клуба, которые могут отнять чемпионство у «Манчестер Сити»

Экс-нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от следующего сезона Английской премьер-лиги. В своей авторской колонке на Stake южноамериканец назвал два клуба, которые будут главным конкурентами «горожан» в следующей кампании.

«Арсенал» создал базу из молодых футболистов, у которых впереди долгий путь. Уверен, «канониры» останутся конкурентами «Сити» в новом сезоне. Также не стоит забывать о «МЮ». Думаю, «дьяволы» могут навязать борьбу», - написал Серхио.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом, второе место занял «Арсенал», а третье – «МЮ».