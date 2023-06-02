В АПЛ произошло историческое событие

Представитель Английской премьер-лиги - «Брентфорд» - объявил о том, что юношескую команду будет тренировать Лидия Бедфорд. В прошлом она работала ассистенткой наставника «Арсенала» и главным тренером «Лестера» в Женской суперлиге.

Как отмечают британские СМИ, это первый случай, когда женщина получила тренерскую работу в клубе Премьер-лиги.

По итогам завершившегося сезона «Брентфорд» финишировал на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. Чемпионский титул выиграл «Манчестер Сити», второе место занял лондонский «Арсенал», а тройку призеров замкнул «Манчестер Юнайтед».