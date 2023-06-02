Эллардайс решил покинуть «Лидс»

Наставник «Лидса» Сэм Эллардайс планирует покинуть пост главного тренера «Лидса», об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

68-летний специалист не смог спасти команды от вылета из Премьер-лиги. По итогам завершившегося сезона «павлины» финишировали на 19-м месте в турнирной таблице. В следующей кампании команды сыграет в Чемпионшипе.

Эллардайс занял пост главного тренера «Лидса» в начале прошлого месяца.

Напомним, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», на второй месте финишировал лондонский «Арсенал», а топ-3 замкнул «Манчестер Юнайтед».