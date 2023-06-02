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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на звёздного форварда Серии А

02 Июня 2023 • 07:11 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. По сведениям La Gazzetta dello sport, в подписании нигерийского бомбардира заинтересован «Ньюкасл», который по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов.

«Сороки» готовы побороться за африканского футболиста с другим представителем Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед». Также интерес к Виктору проявляет мюнхенская «Бавария», испытывающая нехватку центрфорвардов.

В сезоне-2022/2023 Осимхен провел 38 поединков во всех турнирах, отметившись 30 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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