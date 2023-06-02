Рой Кин рассказал, чего не может простить Фергюсону

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» рассказал, что не может простить своему бывшему тренеру - легендарному сэру Алексу Фергюсону. Оказывается, это дерби с «Манчестер Сити» в 2000 году - Фергюсон предпочел погулять на свадьбе своего сына, оставив команду на Стива Макларена.

«Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Бекхэма, но чемпионом в том сезоне стал «Арсенал».

- Ах да, тот матч. Его сын женился. Алекс всегда говорил, что делает все для блага «Манчестер Юнайтед», наверное, это тоже было на благо, - с сарказмом в голосе поведал в ходе телешоу The Overlap на одном из английских телеканалов.