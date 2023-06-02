«Без напряга» - Гвардиолу заметили на концерте Элтона Джона

На носу самые ответственные матчи сезона, но Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», верен себе - он невозмутим, спокоен и находит время для культурного времяпровождения. В среду, 31-го мая, его заметили на концерте Элтона Джона в Манчестере. Каталонский специалист и раньше не скрывал, что ему нравятся некоторые песни известного исполнителя, в частности, Tiny Dancer, а также Your Song.

- Впервые я услышал его, когда мне было 18 лет, и его песни врезались мне в мозг. Я встречался с ним в Англии, это было огромное удовольствие. Когда он даст концерт в Манчестере, я буду, - говорил несколько лет тому назад Гвардиола.

И вот концерт дан - и Хосеп свое слово также сдержал.