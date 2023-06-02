Партнёр по «Вест Хэму» вылил ушат холодной воды на Скамакку

После сезона в «Вест Хэме» итальянский нападающий Джанлука Скамакка, похоже, не сумел завоевать доверие своих партнеров по команде, которой вскоре предстоит сыграть в финале Лиги конференций. Например, Майкл Антонио, ветеран команды, хотя и считает Скамакку техничным игроком, не видит в нем силы характера.

- Он - качественный игрок, не стану спорить с этим. Проблема в том, что он не может играть в тот футбол, который хочет наш тренер. Получая мяч, он атакует, да, то так, но Мойес хочет, чтобы он больше действовал в отборе, чтобы вел себя более энергично и агрессивно, а этого нет, - цитирует слова Антонио fcinter1908.it.