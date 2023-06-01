​Руководство «Милана» рассматривает Заха в качестве возможного приобретения

Нападающий английского «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха интересен итальянскому «Милану», особенно в свете того, что команда потеряет сразу нескольких нападающих - уходят Златан Ибрагимович, Анте Ребич и Дивок Ориги.

В свою очередь, Заха, как уточняет Sky Sports UK, настроен покинуть свой нынешний клуб, но в каком направлении, пока неизвестно. Однако источник уточняет, что его агенты уже контактировали с некотрыми клубами Серии А, что означает интерес Заха к данному направлению. А «Милан» - один из самых интересных и привлекательных клубов Италии, в этом нет никаких сомнений.