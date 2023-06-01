Не оправдали надежд: Десять самых провальных трансферов прошедшего сезона

Завершается сезон, и клубы начинают комплектовать составы на будущий. Теперь главное избежать ошибок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о самых провальных трансферах, которые сделали европейские клубы за последний год.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Куда: «Челси» (Англия).

Откуда: «Барселона» (Испания).

Стоимость: 12 млн евро.

Учитывая стоимость игрока по современным меркам, трансфер габонца не выглядит каким-то совсем уж фатальным. Другое дело, что переход Обамеянга скорее является главным наглядным примером того бардака, который «Челси» устроил в своей селекции в этом году. «Челси», тратя кучу денег, вошёл в сезон, по сути, без полноценного центрального нападающего, и в этой ситуации сделал ставку на ветерана. При этом Обамеянг был стопроцентной креатурой Томаса Тухеля, которого уволили спустя небольшой промежуток времени после подписания форварда. В итоге габонец почти не играл, хотя «Челси» нуждался в нападающем. Причём Обамеянг забил три гола, и во всех матчах лондонцы при этом победили.

Райан Гравенберх

Куда: «Бавария» (Германия).

Откуда: «Аякс» (Нидерланды).

Стоимость: 18,5 млн евро.

Нидерландца называют одним из самых талантливых футболистов своего поколения, и прошлым летом было ощущение, что «Бавария» выиграла джекпот, купив его за сущие копейки. Особенно по сравнению с теми деньгами, которые «Реал» вывалил за Орельяна Чуамени. Однако за весь сезон Гравенберх провёл всего два полных матча. Чаще всего нидерландец выходил на замену, причём обычно совсем уж на концовку. Гравенберх совсем молод, так что у него есть время пробиться в основу «Баварии». Тем не менее уже ходят слухи, что нидерландец может летом вновь сменить команду. В любом случае в этом сезоне Гравенберх точно ничего не дал «Баварии».

Ренату Саншеш

Куда: «ПСЖ» (Франция).

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Откуда: «Лилль» (Франция).

Стоимость: 15 млн евро.

Португальцу в юности выдавали огромные авансы, но он не смог реализовать себя ни в «Баварии», ни позже в аренде в «Суонси». В 2019-м Саншеш перебрался в «Лилль», где наконец-то стал играть важную роль и даже помог «Лиллю» выиграть чемпионат Франции. Прошлым летом португальцу выпал шанс вновь оказаться в топ-клубе, и у него был выбор из нескольких вариантов. Саншеш выбрал «ПСЖ» и, кажется, прогадал. Лишь 27 мая он наконец-то провёл на поле полный матч. Отчасти виной тому были травмы, но даже будучи здоровым Саншеш не производил впечатления важного для парижан игрока. Это притом что у «ПСЖ» есть очевидные проблемы в средней линии, где порой приходилось использовать совсем уж юнцов. Кажется, у португальца так и не получится выйти на уровень топ-клуба.

Михаил Мудрик

Куда: «Челси» (Англия).

Откуда: «Шахтёр» (Украина).

Стоимость: 70 млн евро.

Наверное, рановато оценивать 22-летнего вингера, который лишь в середине сезона совершил переход в столь проблемный «Челси». Однако в Англии в отношении Мудрика ожидания были настолько велики, что все ждали от него волшебства. «Челси» в упорной борьбе с «Арсеналом» сумел заполучить украинца, заплатив очень большую сумму. Пока Мудрик не впечатляет на поле, а ещё умудрился за полгода попасть в несколько скандалов. В итоге из парня, на которого возлагали огромные надежды, он превратился в футболиста, про которого уже пишут, что это худший трансфер в истории Премьер-лиги. Повторимся, полгода – слишком короткий отрезок для далеко идущих выводов, но уж по итогам этого сезона его переход точно выглядит провалом.

Кэлвин Филлипс

Куда: «Манчестер Сити» (Англия).

Откуда: «Лидс» (Англия).

Стоимость: 49 млн евро.

Год назад опорный полузащитник «Лидса» был лакомым кусочком для всех английских топ-клубов. Сейчас же кажется, что из всех вариантов Филлипс выбрал худший для себя, если судить с игровой точки зрения. Англичанин, конечно, выиграл Премьер-лигу, уже добрался до финалов Кубка страны и Лиги чемпионов, но его сложно назвать участником этих достижений. Скорее Филлипс был свидетелем, который наблюдал за происходящим со стороны. Например, в Лиге чемпионов он пока провёл всего 40 минут, и вряд ли в финале улучшит этот показатель. Возможно, первый сезон ушёл на притирку и понимание игры Гвардиолы, но пока Филлипс не убеждает в том, что сможет стать игроком основы в «Сити».

Поль Погба

Куда: «Ювентус» (Италия).

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Откуда: «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Стоимость: бесплатно.

Если бы «Ювентус» ещё и заплатил «МЮ» деньги за переход Погба, то этот трансфер оказался бы выше в списке. Однако француз вернулся в Турин в статусе свободного агента, что несколько скрашивает эту неудачу «старой синьоры». Погба практически весь сезон был травмирован и лишь изредка появлялся на поле. Обвинять француза в этом сложно, хотя попытка консервативно вылечить повреждение и отказ от операции, которую всё равно пришлось делать, лишь ещё больше отсрочили его возвращение на поле. Учитывая, что на зарплату Погба «Ювентусу» всё равно пришлось серьёзно потратиться, его подписание пока выглядит провалом. С другой стороны, если француз наберёт форму и в следующем сезоне вернёт «Ювентус» в Лигу чемпионов, то он всё исправит.

Шарль де Кетеларе

Куда: «Милан» (Италия).

Откуда: «Брюгге» (Бельгия).

Стоимость: 35,5 млн евро.

После выступления «Брюгге» в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов молодой де Кетеларе выглядел следующей большой бельгийской звездой. Когда «Милан» его подписал, считалось, что «россонери» получили футболиста, который станет лидером и звездой команды. Де Кетеларе вообще казался футболистом, вокруг которого можно будет строить команду, не зря же «Милан» выложил за него довольно приличную по своим меркам сумму. Однако де Кетеларе просто провалился. Хотя в «Милане» на него делали ставку, давали игровое время, бельгиец отметился одной голевой передачей ещё аж в августе! И после Серии А перспективы де Кетеларе выглядят сомнительно.

Марк Кукурелья

Куда: «Челси» (Англия).

Откуда: «Брайтон» (Англия).

Стоимость: 65,3 млн евро.

Прошлым летом «Манчестер Сити» прикладывал серьёзные усилия, чтобы подписать испанца. «Горожане» просто не стали платить те сумасшедшие деньги, которые предложил «Челси». В Лондоне же Кукурелья выдал очень слабый сезон. Даже под руководством экс-тренера «Брайтона» Грэма Поттера испанец не показал ничего такого, что оправдывало бы его трансферную стоимость. Кукурелья не был хорош в обороне, да и атаке не слишком помогал. Две голевые передачи за сезон и ставшее мемом нежелание делать передачи на Михаила Мудрика – отвратительный показатель для дебютного сезона. Остаётся дождаться, что решит Маурисио Почеттино в отношении Кукурельи, но пока этот переход не выглядит удачной инвестицией.

Ришарлисон

Куда: «Тоттенхэм» (Англия).

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Откуда: «Эвертон» (Англия).

Стоимость: 58 млн евро.

Нагляднее всего про результат этого трансфера говорит статистика. Форвард сборной Бразилии за сезон забил 2 гола в Лиге чемпионов и 1 – в Премьер-лиге. Тут не может быть спора о том, что нападающий в «Тоттенхэме» провалился. Ещё недавно ходили слухи, что Ришарлисон вообще-то может оказаться в мадридском «Реале», сейчас было бы смешно обсуждать такую перспективу. «Тоттенхэм» пытался усилить команду проверенным вариантом, но бразилец, выступающий в Англии с 2017 года, в «шпорах» просто потерялся. Конечно, можно говорить о проблемах лондонцев в этом сезоне в целом, но, например, Гарри Кейн, несмотря ни на что, забивал много. Ришарлисон успел поругаться с Антонио Конте, но и после ухода итальянца ничего не показал. В следующем сезоне бразильцу, видимо, будет предоставлен второй шанс, учитывая, что тот же Кейн может уйти. Посмотрим, как бразилец воспользуются этим, но пока это абсолютный провал.

Садио Мане

Куда: «Бавария» (Германия).

Откуда: «Ливерпуль» (Англия).

Стоимость: 32 млн евро.

Один из главных шоков прошедшего сезона – стремительный регресс сенегальца. По ходу прошлого сезона Мане считался претендентом на «Золотой мяч». Он привёл сборную Сенегала к первой в истории победе на Кубке Африки, вывел её на чемпионат мира, а вместе с «Ливерпулем» стремился к успехам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. После клубных неудач Мане решил покинуть «Ливерпуль» и выбрал «Баварию», где, казалось, после ухода Роберта Левандовски реально сможет стать главной звездой. Однако сенегалец провёл довольно блеклый сезон, не сумев стать лидером. Более того, он в принципе не вписался в команду и в концовке оказался на скамейке запасных. Весной Мане ещё и попал в скандал, подравшись с одноклубником. Весьма вероятно, что летом сенегалец вновь сменит клуб, но при этом в любом случае он уже, по видимости, лишился статуса звезды.

Роман Андреев