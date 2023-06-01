Президент Ла Лиги оспорил утверждение, что АПЛ – лучшая лига в мире

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение о статусе Английской премьер-лиги как лучшей футбольное лиге в мире.

В ответ на утверждение о превосходстве английского футбола, Тебас подчеркнул успехи «Манчестер Сити» в последние годы.

«Многие говорят о том, что Английская премьер-лига является лучшей лигой в мире, но они, кажется, забывают, что «Манчестер Сити» выиграл 5 из последних 6 чемпионских титулов», – заявил Тебас

Тебас также добавил, что Ла Лига по-прежнему очень сильна. Он отметил, что «Севилья» была близка к зоне вылета и выиграла второй по важности европейский турнир – Лигу Европы.