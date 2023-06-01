Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Серии А

С приходом Маурисио Почеттино на тренерский мостик в «Челси» намечается большая чистка состава. Поговаривают, что в список игроков, с которыми готов расстаться лондонский клуб, входит центральный защитник Трево Чалоба, способный также действовать в опорной зоне.

По данным Evening Standard, Чалоба находится в сфере интересов «Интера». Топ-клуб Серии А может попытаться подписать 23-летнего футболиста летом.

Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 22 миллиона евро. Всего за первую команду «Челси» Чалоба провёл 63 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.