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Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Серии А

01 Июня 2023 • 18:58 Комментировать

С приходом Маурисио Почеттино на тренерский мостик в «Челси» намечается большая чистка состава. Поговаривают, что в список игроков, с которыми готов расстаться лондонский клуб, входит центральный защитник Трево Чалоба, способный также действовать в опорной зоне.

По данным Evening Standard, Чалоба находится в сфере интересов «Интера». Топ-клуб Серии А может попытаться подписать 23-летнего футболиста летом.

Трево Чалоба оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 22 миллиона евро. Всего за первую команду «Челси» Чалоба провёл 63 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.  

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