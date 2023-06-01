Нападающий Гарри Кейн может уйти из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Слухи связывают звёздного бомбардира сразу с несколькими грандами – с «Манчестер Юнайтед», «Баварией», «Реалом» и «ПСЖ».

Как сообщает на своих страницах Bild, Кейн отказался от варианта с переходом в «Баварию». Мюнхенцы видят в англичанине игрока, который хорошо подходит им по стилю, однако Гарри настроен остаться в Англии. 29-летний форвард либо перейдёт в «Манчестер Юнайтед», либо останется в «Тоттенхэме» до конца контракта, то есть ещё на сезон.

Ранее появилась информация о том, что «Тоттенхэм» не позволит Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.