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Будущее Кейна: Супербомбардир отказался от трансфера в один из грандов слухи

01 Июня 2023 • 18:36 Комментировать

Нападающий Гарри Кейн может уйти из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Слухи связывают звёздного бомбардира сразу с несколькими грандами – с «Манчестер Юнайтед», «Баварией», «Реалом» и «ПСЖ».

Как сообщает на своих страницах Bild, Кейн отказался от варианта с переходом в «Баварию». Мюнхенцы видят в англичанине игрока, который хорошо подходит им по стилю, однако Гарри настроен остаться в Англии. 29-летний форвард либо перейдёт в «Манчестер Юнайтед», либо останется в «Тоттенхэме» до конца контракта, то есть ещё на сезон.

Ранее появилась информация о том, что «Тоттенхэм» не позволит Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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